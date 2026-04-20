07:40, 20 апреля 2026

Подробности о проверках доходов россиян по банковским картам раскрыли

Адвокат Григориади: ФНС начнет проверять доходы россиян, превышающие ₽2,4 млн
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

В России запустят систему контроля за незадекларированными доходами населения на банковских картах, проверять будут счета, на которые поступает более 2,4 миллиона рублей в год. Подробности раскрыл адвокат, эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина Дмитрий Григориади в беседе с агентством «Прайм».

«Налоговую будет интересовать именно совокупность признаков, указывающих на скрытый бизнес», — уточнил собеседник агентства.

Регуляторы будут действовать по следующему механизму: Банк России проанализирует банковские операции и направит информацию о транзакциях, которые кажутся ему подозрительными, в налоговую. Затем ФНС запросит у кредитных организаций детальные выписки по считам.

Если незадекларированные средства поступают на карту регулярно, отправителей много, а суммы сильно расходятся с официальным доходом, это станет причиной для проверок. Но переводы между близкими родственниками оставят без внимания.

Ранее стало известно, что контроль за переводами не коснется добросовестных налогоплательщиков, полностью указывающих доходы и уплачивающие налоги.

