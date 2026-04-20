22:02, 20 апреля 2026

Назван срок потепления в Москве

Синоптик Тишковец: Влияние циклона ослабнет 21 апреля
Виктория Клабукова

Москва оказалась во власти непогоды. Когда ждать потепления, телеканалу «360» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, влияние циклона ослабнет во вторник, 21 апреля. В этот день осадки продолжат идти только на востоке и юго-востоке Подмосковья — там временный снежный покров может достичь в высоту одного-трех сантиметров. В столице значительных осадков не ожидается, но возможен гололед. В ночные часы температура будет держаться на нуле, в области похолодает до минус 2 градусов. Днем же на небе выглянет солнце, за счет чего воздух прогреется до плюс 8-10 градусов.

В среду столичный регион будет находится под воздействием скандинавского антициклона. Благодаря нему в Москве и регионе установится солнечная и сухая погода с температурой до плюс 11-13 градусов. Тем не менее ночью вернутся заморозки — столбики термометров опустятся до минус 2.

В четверг в свои права вступит североатлантический циклон, который вновь принесет в Москву и Подмосковье ненастье. Небо затянет тучами, начнутся проливные дожди, а температура не поднимется выше 4-6 градусов тепла. В пятницу осадки усилятся, дождь будет перемежаться снегом. За эти два дня в Москве выпадет 10-15 миллиметров осадков, что соответствует 30-40 процентам месячной нормы, предупреждает Тишковец.

Прохладная погода сохранится и в выходные. Ночью ожидается около нуля-плюс 3 градусов, а в течение дня потеплеет лишь до плюс 7 градусов. Ждать улучшений погоды не стоит вплоть до конца апреля.

Аналогичный срок называет и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Единственные до конца месяца погожие деньки придутся на 21-22 апреля.

