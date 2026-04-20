Назван срок потепления в Москве

Москва оказалась во власти непогоды. Когда ждать потепления, телеканалу «360» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По прогнозам синоптика, влияние циклона ослабнет во вторник, 21 апреля. В этот день осадки продолжат идти только на востоке и юго-востоке Подмосковья — там временный снежный покров может достичь в высоту одного-трех сантиметров. В столице значительных осадков не ожидается, но возможен гололед. В ночные часы температура будет держаться на нуле, в области похолодает до минус 2 градусов. Днем же на небе выглянет солнце, за счет чего воздух прогреется до плюс 8-10 градусов.
В среду столичный регион будет находится под воздействием скандинавского антициклона. Благодаря нему в Москве и регионе установится солнечная и сухая погода с температурой до плюс 11-13 градусов. Тем не менее ночью вернутся заморозки — столбики термометров опустятся до минус 2.
В четверг в свои права вступит североатлантический циклон, который вновь принесет в Москву и Подмосковье ненастье. Небо затянет тучами, начнутся проливные дожди, а температура не поднимется выше 4-6 градусов тепла. В пятницу осадки усилятся, дождь будет перемежаться снегом. За эти два дня в Москве выпадет 10-15 миллиметров осадков, что соответствует 30-40 процентам месячной нормы, предупреждает Тишковец.
Прохладная погода сохранится и в выходные. Ночью ожидается около нуля-плюс 3 градусов, а в течение дня потеплеет лишь до плюс 7 градусов. Ждать улучшений погоды не стоит вплоть до конца апреля.
Аналогичный срок называет и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Единственные до конца месяца погожие деньки придутся на 21-22 апреля.