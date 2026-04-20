14:04, 20 апреля 2026Россия

Рассмотрение в России инициативы по смене паспорта по достижении 60 лет опровергли

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Рассмотрение инициативы по смене паспорта по достижении 60 лет в России, озвученное ранее депутатом Госдумы Игорем Антропенко, опроверг в своем Telegram-канале депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», член Генсовета партии Евгений Ревенко.

Несколькими днями ранее Антропенко заявлял, что в РФ нужно ввести замену паспорта в 60 лет в связи с увеличением продолжительности жизни. По его словам, смена этого документа по достижении указанного возраста будет актуальна, так как внешность человека с годами сильно меняется.

Как подчеркнул Ревенко, «Единая Россия» не рассматривала и не планирует обсуждать этот вопрос. Он указал, что это лишь высказанная вслух идея его коллеги.

«Полагаю, что у нас сейчас есть более насущные вопросы, требующие безотлагательного решения, связанные с поддержкой и защитой людей, с тем, как сделать услуги государства более удобными, а жизнь комфортнее», — написал он.

Ранее в МВД запретили использовать нейросети для создания фотографий на загранпаспорт. Также нельзя применять фотошоп для улучшения или создания личных фотографий на загранпаспорт и прочие документы.

