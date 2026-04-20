08:04, 20 апреля 2026

Россия провернула нестандартную сделку с золотом

Доцент Щербаков: Удешевление золота в резервах не разгонит инфляцию
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Рекордная скупка золота, ставшая для мировых центробанков главной стратегией защиты от доллара, неожиданно обернулась против них самих — мартовское падение цен на драгметалл обвалило государственные резервы на десятки миллиардов долларов, однако России удалось продать часть золотого запаса заранее, пишет агентство «Прайм».

В 2022–2025 годах центробанки приобретали золото рекордными темпами, видя в нем «антидолларовый» актив, но в марте 2026-го, из-за эскалации на Ближнем Востоке, блокировки Ормузского пролива и скачка нефтяных котировок почти на 40 процентов, золото подешевело на 12 процентов.

Агентство отмечает, что главные покупатели вынужденно превратились в продавцов. При этом Банк России продавал золото в январе и феврале, зафиксировав прибыль на историческом максимуме (больше 5600 долларов за унцию), а когда цены упали, приостановил продажи до 1 июля. Уточняется, что это похоже на реализацию выверенной стратегии фиксации прибыли на пике.

Доля драгметалла в международных резервах РФ достигла 48,3 процента — максимум с 1995 года, но падение котировок привело к существенной отрицательной переоценке, подчеркнул доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков. На 27 марта резервы сократились на 21,4 миллиарда долларов, главным образом из-за подешевевшего золота. Эксперты не видят повода для беспокойства: уменьшение составило всего три процента, а резервы превышают 774 миллиарда долларов — один из самых высоких показателей в мире.

Ранее сообщалось, что к началу апреля 2026 года международные резервы России сократились примерно на 60,3 миллиарда долларов в месячном выражении.

