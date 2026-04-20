07:51, 20 апреля 2026Спорт

Российский игрок НХЛ назвал главную разницу между американцами и россиянами

Игрок клуба НХЛ Мичков заявил, что американцы улыбчивы, а россияне серьезны
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Emilee Chinn / Getty Images

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Матвей Мичков назвал главную разницу между американцами и россиянами. Его слова приводит The Philadelphia Inquirer.

Хоккеист заявил, что американцы улыбчивы, но лицемерны. «В России люди более серьезны. Если им есть что сказать, они говорят это тебе в лицо», — посчитал он.

Мичков пополнил состав «Филадельфии» в июне 2024-го. За год до этого клуб выбрал его под седьмым номером первого раунда драфта НХЛ.

Ранее депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала о разнице между россиянами и американцами. Она назвала россиян голодными до информации и впечатлений, в отличие от американцев.

