Российский игрок НХЛ назвал главную разницу между американцами и россиянами

Игрок клуба НХЛ Мичков заявил, что американцы улыбчивы, а россияне серьезны

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Матвей Мичков назвал главную разницу между американцами и россиянами. Его слова приводит The Philadelphia Inquirer.

Хоккеист заявил, что американцы улыбчивы, но лицемерны. «В России люди более серьезны. Если им есть что сказать, они говорят это тебе в лицо», — посчитал он.

Мичков пополнил состав «Филадельфии» в июне 2024-го. За год до этого клуб выбрал его под седьмым номером первого раунда драфта НХЛ.

Ранее депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала о разнице между россиянами и американцами. Она назвала россиян голодными до информации и впечатлений, в отличие от американцев.