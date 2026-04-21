Блогерша Дина Саева показала внешность после удаления филлеров из губ

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала внешность после удаления филлеров. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя инфлюэнсерша заявила, что растворила наполнители в губах. На размещенных кадрах она предстала в день процедуры, продемонстрировав лицо с отеком. Также знаменитость запечатлела себя на следующие сутки после посещения косметолога.

Кроме того, она опубликовала архивный снимок, сделанный до инъекций филлеров. «Смотрю на фото и думаю, что меня тогда подтолкнуло к этому решению. Они [губы] у меня такие аккуратные и естественные были», — заявила блогерша.

Ранее в апреле Дина Саева показала нос после пластики.