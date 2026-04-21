Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:46, 21 апреля 2026

Блогерша Дина Саева показала внешность после удаления филлеров из губ
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @senoritasaeva

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала внешность после удаления филлеров. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя инфлюэнсерша заявила, что растворила наполнители в губах. На размещенных кадрах она предстала в день процедуры, продемонстрировав лицо с отеком. Также знаменитость запечатлела себя на следующие сутки после посещения косметолога.

Кроме того, она опубликовала архивный снимок, сделанный до инъекций филлеров. «Смотрю на фото и думаю, что меня тогда подтолкнуло к этому решению. Они [губы] у меня такие аккуратные и естественные были», — заявила блогерша.

Ранее в апреле Дина Саева показала нос после пластики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok