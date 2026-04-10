Блогерша Дина Саева показала нос после пластики

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала новую внешность после ринопластики. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя инфлюэнсерша поделилась серией кадров, где позировала после хирургического вмешательства с пластырями на лице и гематомами. Также на одном из кадров она предстала в голубом свитшоте и красной бейсболке, продемонстрировав уже заживший нос в профиль.

При этом девушка заявила, что сделала операцию по медицинским показаниям — из-за искривленной носовой перегородки.

В феврале Дина Саева также показала похудевшую мать после пластики.