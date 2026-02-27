Реклама

Блогерша Дина Саева показала похудевшую мать после пластики

Блогерша Дина Саева показала похудевшую мать после пластики лица
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @senoritasaeva

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала мать после пластической операции. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вначале 26-летняя знаменитость запечатлела родительницу в черном наряде с морщинами, птозом и хирургической разметкой на лице. Затем она продемонстрировала родственницу в коричневой одежде с подтянутой кожей и четким овалом лица.

Саева отметила, что в прошлом ее мать весила сто килограммов, но впоследствии похудела, из-за чего кожа потеряла упругость. «В этом году я наконец-то смогла осуществить ее самую большую мечту, и теперь она чувствует себя по-настоящему счастливой, уверенной и снова молодой. Я люблю тебя, мам!» — указала автор поста.

В свою очередь, ранее в феврале Дина Саева показала собственное лицо после пластики носа.

