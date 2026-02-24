Реклама

16:31, 24 февраля 2026

Блогерша Дина Саева показала лицо после пластики

Блогерша Дина Саева показала лицо после пластики носа
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Telegram-канал Дины Саевой

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала лицо после пластики. Публикация появилась в ее Telegram-аккаунте.

26-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенном кадре в черном худи, продемонстрировав заклеенный пластырем нос и следы гематом. Кроме того, она поделилась снятым до операции видео из кабинета врача, который анализировал снимки ее носовых пазух. Так, медик заявил, что у пациентки искривлена перегородка, из-за чего одна ноздря функционирует только на 10 процентов.

В мае 2025 года Дина Саева заявила, что захотела клонировать себя.

