Летний отдых в Турции «все включено» подешевел для россиян

АТОР: Летний отдых в Турции в апреле 2026 года стал дешевле

Летний отдых «все включено» в Турции в апреле 2026 года стал дешевле по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, медианное снижение цен на июньские заезды составляет четыре-шесть процентов при том, что курс евро за год почти не изменился. А в некоторых отелях «все включено» десятидневный отдых стал дешевле на 11-14 процентов.

В АТОР пояснили, что отельеры курортной страны столкнулись с некоторым недобором бронирований, в том числе с европейских рынков, из-за геополитической неопределенности. Поэтому они пока сознательно сдерживают рост цен и даже предлагают скидки на июль и август. Это создает «окно возможностей» для тех, кто планирует отдых в разгар лета, говорится в публикации.

Ранее Турция вошла в топ безвизовых направлений для россиян летом. К плюсам этой страны эксперт по туризму Анастасия Гончарова отнесла огромный выбор отелей, прямые перелеты, комфортный климат и развитую инфраструктуру.

