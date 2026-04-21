Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:49, 21 апреля 2026Путешествия

Летний отдых в Турции «все включено» подешевел для россиян

Алина Черненко

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Летний отдых «все включено» в Турции в апреле 2026 года стал дешевле по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, медианное снижение цен на июньские заезды составляет четыре-шесть процентов при том, что курс евро за год почти не изменился. А в некоторых отелях «все включено» десятидневный отдых стал дешевле на 11-14 процентов.

В АТОР пояснили, что отельеры курортной страны столкнулись с некоторым недобором бронирований, в том числе с европейских рынков, из-за геополитической неопределенности. Поэтому они пока сознательно сдерживают рост цен и даже предлагают скидки на июль и август. Это создает «окно возможностей» для тех, кто планирует отдых в разгар лета, говорится в публикации.

Ранее Турция вошла в топ безвизовых направлений для россиян летом. К плюсам этой страны эксперт по туризму Анастасия Гончарова отнесла огромный выбор отелей, прямые перелеты, комфортный климат и развитую инфраструктуру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok