На дне озера нашли древнее поселение

В Гватемале на дне озера нашли нетронутое поселение майя

На дне кратерного озера Атитлан в Гватемале археологи нашли древнее поселение майя, которое ушло под воду после извержения вулкана. Об этом сообщает The Cool Down.

Деревня почти целиком сохранилась на глубине около 15 метров. Археологи обнаружили платформы, фундаменты домов и монументы. Их датировали периодом между 350 годом до нашей эры и 250 годом нашей эры.

Исследователи изучили около 5,7 квадратного метра дна с помощью водолазов. Руины оказались нетронутыми: благодаря слою воды ни мародеры, ни авантюристы не смогли бы до них добраться.

Раскопки велись в тесном сотрудничестве с местной общиной индейцев цутухиль, которые относятся к озеру как к священному месту. Все поднятые со дна артефакты было решено не выставлять в музеях, а вернуть обратно, чтобы не нарушать духовных традиций коренного народа.

Ученые не исключают, что это часть более крупной сети затонувших городов, скрытых под водой. Поселение майя, как считают исследователи, было затоплено в результате постепенного подъема уровня воды после извержения.

