Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:35, 21 апреля 2026

На дне озера нашли древнее поселение

В Гватемале на дне озера нашли нетронутое поселение майя
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: fireflite59 / Shutterstock / Fotodom  

На дне кратерного озера Атитлан в Гватемале археологи нашли древнее поселение майя, которое ушло под воду после извержения вулкана. Об этом сообщает The Cool Down.

Деревня почти целиком сохранилась на глубине около 15 метров. Археологи обнаружили платформы, фундаменты домов и монументы. Их датировали периодом между 350 годом до нашей эры и 250 годом нашей эры.

Исследователи изучили около 5,7 квадратного метра дна с помощью водолазов. Руины оказались нетронутыми: благодаря слою воды ни мародеры, ни авантюристы не смогли бы до них добраться.

Раскопки велись в тесном сотрудничестве с местной общиной индейцев цутухиль, которые относятся к озеру как к священному месту. Все поднятые со дна артефакты было решено не выставлять в музеях, а вернуть обратно, чтобы не нарушать духовных традиций коренного народа.

Ученые не исключают, что это часть более крупной сети затонувших городов, скрытых под водой. Поселение майя, как считают исследователи, было затоплено в результате постепенного подъема уровня воды после извержения.

Ранее в Германии на месте строительства ветряной электростанции обнаружили клад бронзового века. Специалисты извлекли из земли группу предметов из бронзы и органических материалов цельным блоком. В лаборатории выяснилось, что это украшения трех знатных женщин, датируемые 1500–1300 годами до нашей эры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Живущую в США блогершу из России напугали бездомный и его голая спутница

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

    Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

    Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

    В российском регионе запретили мигрантам работать в некоторых сферах

    Посла России вызвали в МИД Италии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok