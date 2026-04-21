Назван срок открытия моста между Россией и Северной Кореей

Кабмин: Открытие моста между Россией и КНДР запланировано на июнь 2026 года

Открытие автомобильного моста между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) через реку Туманная запланировано на июнь 2026 года. Срок запуска переправы назвали в пресс-службе российского правительства, пишет РИА Новости.

При этом уже во вторник, 21 апреля, состоится церемония стыковки пролета конструкции. Участвовать в мероприятии по видеосвязи будут главы Минтранса и Минприроды РФ Андрей Никитин и Александр Козлов, а также директор Первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.

Протяженность мостового перехода между Россией и Северной Кореей будет достигать почти пяти километров, а непосредственно самого моста — до одного километра. «Здесь будет две полосы движения», — уточнили в кабмине.

О планах построить совместный мост с КНДР стало известно еще в марте 2025 года. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора назвал проект самым значимым и важным с практической точки зрения объектом двустороннего сотрудничества стран за все последние десятилетия.