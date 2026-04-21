08:44, 21 апреля 2026

Продажи подержанных автомобилей в России выросли

«Ъ»: В марте продажи подержанных автомобилей в России выросли на шесть процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

По итогам марта продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на шесть процентов в годовом выражении и на 15,3 процента по сравнению с февралем, до 475 тысяч единиц. Об этом со ссылкой на данные агентства «Автостат» пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

За весь первый квартал вторичный авторынок увеличился на 4,6 процента, до 1,3 миллиона автомобилей. При этом рост за три месяца и отдельно за март показывают девять из десяти самых популярных брендов — продажи иностранных автомобилей растут, а российской Lada проседают.

Тем не менее продукция «АвтоВАЗа» остается лидером рынка с результатом 111,9 тысячи автомобилей в марте и 313,7 тысячи в первом квартале (минус 7,8 и 7,3 процента соответственно).

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов объяснил такую тенденцию совокупностью факторов. Во-первых, свое влияние оказывает высокая база прошлого года и снижение продаж машин бренда в сегменте новых автомобилей, а во-вторых, у Lada достаточно старый парк подержанных автомобилей, и некоторые из них просто выбывают окончательно.

Лучший результат среди иномарок показывает Toyota — плюс 15,4 и плюс 7,5 процента в марте и первом квартале (50,3 тысячи и 134,5 тысячи), а следом идет Kia — плюс 6,4 и плюс 11,3 процента (25,3 тысячи и 75,2 тысячи). Также в пятерку лучших вошли Hyundai и Volkswagen.

Гендиректор автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов полагает, что результат апреля окажется на уровне марта, потому что пока продажи идут сравнимыми темпами.

Ранее сообщалось, что в марте продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 30,6 процента в годовом выражении и на 30,3 процента к февралю, до 104,3 тысячи единиц.

