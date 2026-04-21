Врач развеяла популярный миф о безалкогольном пиве

22:57, 21 апреля 2026

Гастроэнтеролог Кашух: Безалкогольное пиво не может заменить изотоник
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Безалкогольное пиво не заменит изотоник, поскольку оно не восполняет минеральные потери организма. Об этом в разговоре с информационным порталом РИАМО рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Она отметила, что безалкогольное пиво формально напоминает изотонический состав, поскольку содержит воду, небольшое количество углеводов и калия. При этом врач подчеркнула, что концентрация натрия в таком напитке крайне низка по сравнению с физиологическими потерями через пот. Кроме того, в процессе его производства часть исходного сырья неизбежно теряет часть витаминов и минералов, включенных в состав изотоников. «Поэтому в спортивной медицине безалкогольное пиво не рассматривается как средство для коррекции водно-солевых нарушений», — заключила Кашух.

Изотоник был изобретен в 1965 году в США для предотвращения обезвоживания у профессиональных спортсменов во время длительных тренировок. Благодаря своему составу такие напитки быстро усваиваются, поддерживают водный баланс организма и улучшают работоспособность и выносливость во время физических нагрузок.

Ранее «Лента.ру» писала, что такое изотоники, зачем они нужны спортсменам, а также кому могут навредить.

