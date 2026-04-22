11:12, 22 апреля 2026

Грузчик получил ножом в печень в массовой драке на рынке в российском поселке

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На рынке в Новосибирской области произошла массовая драка, закончившаяся поножовщиной. Об этом сообщает НГС.

По данным издания, потасовка случилась 21 апреля около семи часов утра на территории рынка «Сибирь Азия» в поселке Крупской из-за долга.

«Клиент должен был 20 тысяч рублей, но денег у него не было, не мог отдать долг. На этой почве они поссорились с кладовщиком, а тот позвал на подмогу грузчиков и этого клиента толпой избили, — рассказал источник НГС. Пострадавший схватил нож и ударил им грузчика в сердце и печень. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась спасти раненого, но безуспешно — до больницы он не доехал.

Ударивший его ножом сдался полицейским. Свой поступок он объяснил самообороной. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее массовая драка с перестрелкой в ингушском селе попала на видео, после нее один человек был госпитализирован.

