Грузчик получил ножом в печень в массовой драке на рынке в российском поселке

Массовая драка на рынке Новосибирской области закончилась убийством грузчика

На рынке в Новосибирской области произошла массовая драка, закончившаяся поножовщиной. Об этом сообщает НГС.

По данным издания, потасовка случилась 21 апреля около семи часов утра на территории рынка «Сибирь Азия» в поселке Крупской из-за долга.

«Клиент должен был 20 тысяч рублей, но денег у него не было, не мог отдать долг. На этой почве они поссорились с кладовщиком, а тот позвал на подмогу грузчиков и этого клиента толпой избили, — рассказал источник НГС. Пострадавший схватил нож и ударил им грузчика в сердце и печень. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась спасти раненого, но безуспешно — до больницы он не доехал.

Ударивший его ножом сдался полицейским. Свой поступок он объяснил самообороной. Следователи возбудили уголовное дело.

