20:18, 22 апреля 2026Мир

Иран назвал главное условие открытия Ормузского пролива

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Ормузский пролив будет оставаться закрытым, пока США нарушают условия перемирия. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в своем аккаунте социальной сети Х.

«Открытие Ормузского пролива невозможно при таком грубом нарушении режима прекращения огня. Они [США] не достигли своих целей посредством военной агрессии и не добьются их через запугивание. Единственный путь — признание прав иранского народа», — подчеркнул политик.

Галибаф добавил, что Иран допускает полное прекращение огня только в том случае, если оно не будет нарушаться морской блокадой и если Израиль «прекратит разжигать войну на всех фронтах».

18 апреля Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран снова перекрыл Ормузский пролив, пообещав открыть его при условии снятия морской блокады США.

