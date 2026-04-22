Артемий Панарин забросил шайбу во втором матче плей-офф НХЛ подряд

Российский форвард «Лос-Анджелес Кингс» Артемий Панарин забросил шайбу во втором матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий отличился во второй игре первого раунда Кубка Стэнли против «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в ночь на среду, 22 апреля. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме гол Николя Руа принес победу «Колорадо».

Ранее Панарин отличился в первой игре против «Колорадо». Та встреча завершилась победой «Эвеланш» со счетом 2:1 в основное время.

«Лос-Анджелес» после двух стартовых встреч на выезде уступает в серии — 0-2. Следующие два матча «Кингс» проведут на своем льду. В следующий раунд выйдет клуб, который первым выиграет четыре матча.