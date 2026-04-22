Пассажиры занялись сексом в самолете и попали на видео

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:28, 22 апреля 2026

The Sun: Пассажиры Jet2 занялись сексом во время взлета самолета
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Пассажиры авиакомпании Jet2 занялись сексом во время взлета самолета и попали на видео попутчиков. Об этом стало известно The Sun.

Инцидент произошел 16 апреля во время рейса из аэропорта Восточный Мидленд, Великобритания, на Гран-Канарию, Испания. Очевидцы пожаловались бортпроводникам на непристойное поведение пары туристов. «Это было невероятно нагло, он очень энергично двигался в своих спортивных штанах», — сказал 51-летний пассажир Даррен Стрит.

Когда стюардесса спросила, чем занимаются 50-летние супруги, мужчина и женщина заявили, что молились, так как впервые летели на самолете. Экипаж рассматривал вариант возвращения лайнера в гавань отправления, но тот продолжил путь на Канары. Однако после перелета пару выгнали из отеля авиаперевозчика и лишили обратного рейса домой. Мужчине и женщине также пожизненно запретили летать на воздушных судах Jet2.

Ранее туристы из Франции занялись сексом на пляже в Таиланде и поплатились. Очевидцы сняли пару на видео и заявили полиции, что стоны путешественников были слышны на другом конце набережной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok