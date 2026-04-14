Мужчина и женщина занялись сексом на пляже в Таиланде и поплатились

DS: Двух туристов из Франции оштрафовали за секс на пляже Райи в Таиланде

Отдыхающие в Таиланде мужчина и женщина занялись сексом на пляже у всех на виду и поплатились. Об этом стало известно Daily Star (DS).

Инцидент произошел 10 апреля на побережье Райи острова Пхукет. 24-летние Халан и Надя, которые оказались туристами из Франции, попали под арест после жалобы от местных жителей за непристойные дейсвтия. Очевидцы сняли пару на видео и заявили полиции, что стоны путешественников было слышно на другом конце пляжа.

В полицейском участке французы признали вину. Их оштрафовали на 5000 бат (11,7 тысячи рублей) каждого. «Столько иностранцев так себя ведут, когда приезжают сюда. Они как животные. Я лучше буду бедным, без туристов, чем буду жить в такой обстановке», — описал впечатления от ситуации местный житель.

