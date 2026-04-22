17:19, 22 апреля 2026

Россиян призвали не бояться дефицита презервативов

Вячеслав Агапов

Фото: FOTO Eak / Shutterstock / Fotodom

Российскому рынку не грозят перебои с поставками презервативов. Не бояться возможного дефицита призвал директор компании DSM Group Сергей Шуляк, его слова приводит НСН.

Ранее малайзийская компания Karex, которая сотрудничает с Durex, предупредила о подорожании презервативов на 20-30 процентов из-за войны в Иране. По словам главы компании Го Миа Киата, из-за конфликта на Ближнем Востоке выросли в цене синтетический каучук, нитрил, силиконовое масло, алюминиевая фольга и упаковка. Дополнительно подорожали логистика и энергия.

Аптекам не грозит нехватка презервативов, а широкий выбор и ценовой диапазон позволяют не думать о перебоях с поставками, заявил Шуляк.

«В России дефицита презервативов не наблюдается. Конечно, война на Ближнем Востоке подтолкнет цены в долларах и евро к росту из-за повышения цен на энергоресурсы и увеличения расходов на логистику. Однако до нас эти изменения дойдут через несколько месяцев — у нас очень длинное логистическое плечо. Если они подняли цены сейчас, то у нас рост будет заметен ближе к середине лета. Но конечная цена может отличаться, необязательно станет дороже на 30 процентов. В этой категории всегда есть из чего выбирать. У нас есть много разных производителей, разные ценовые диапазоны», — пояснил эксперт.

С 1 января 2026 года в Китае спустя 30 лет возобновили начисление налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже презервативов и противозачаточных таблеток. Причиной стали попытки повысить падающую рождаемость. Также власти обратились к учебным заведениям с просьбой проводить специальные занятия, на которых нужно представлять брак, любовь, семью и рождение детей в позитивном свете.

    Последние новости

    В одном из тыловых городов Украины неожиданно началась паника и массовая эвакуация

    Генерал назвал цели ударов ВС России в Одессе

    Путин заявил о росте российского турпотока в страну Африки

    Аллергикам подсказали рабочие способы подготовить организм к сезону цветения

    Россия обратилась к Швеции с просьбой

    Лебедев сравнил унижения на досмотре в одной стране с «худшими временами Советского Союза»

    Девушка нанесла временное тату и удивилась неожиданному эффекту

    Житель Краснодара предложил необычный способ помочь волонтерам в Дагестане

    Володин напомнил политикам один из заветов Ленина

    Еще одна страна выделит сотни миллионов евро на борьбу с энергокризисом

    Все новости
