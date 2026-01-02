Китай вернул налог на презервативы ради роста рождаемости

Власти Китая отменили налоговую льготу для презервативов ради роста рождаемости

С 1 января 2026 года в Китае спустя 30 лет возобновили начисление налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже презервативов и противозачаточных таблеток. На такие меры власти пошли в рамках попыток повысить падающую рождаемость, отмечает Reuters.

Чтобы справиться с сокращением населения, которое наблюдается уже несколько лет, Пекин в прошлом году обещал выплачивать ежегодное пособие в размере 500 долларов (в пересчете) за ребенка и освободил субсидии на уход за детьми от подоходного налога.

Также власти обратились к учебным заведениям с просьбой проводить специальные занятия, на которых нужно представлять брак, любовь, семью и рождение детей в позитивном свете. В декабре руководство страны вновь пообещало продвигать позитивное отношение к браку и деторождению для стабилизации демографической ситуации.

Как отмечается в материале, главными препятствиями для создания семьи и рождения детей китайцы называют высокую стоимость ухода за ними и образования, неопределенность в отношении работы и замедление национальной экономики.

Текущая политика представляет собой радикальный разворот по отношению к тем принципам, которые власти продвигали еще десятилетие назад. В период с 1979-го по 2015 год Пекин пытался справиться с перенаселением и сократить рождаемость. Ради этой задачи проводилась политика «одна семья — один ребенок».

Вместе с тем демографы отмечают, что резкий рост заболеваемости ВИЧ в Китае может привести к тому, что недоступность презерватив поспособствует дальнейшему сокращению рождаемости.