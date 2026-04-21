В войне с Ираном увидели угрозу для рынка презервативов

Karex: Презервативы могут подорожать на 20–30 процентов из-за войны с Ираном.

Из-за войны с Ираном презервативы могут подорожать на 20–30 процентов. Об этом сообщает Bloomberg.

Угрозу для рынка увидела малайзийская компания Karex, которая сотрудничает с Durex, государственными системами здравоохранения разных стран и с программами ООН. По словам главы компании Го Миа Киата, из-за конфликта на Ближнем Востоке выросли в цене синтетический каучук, нитрил, силиконовое масло, алюминиевая фольга и упаковка. Дополнительно подорожали логистика и энергия.

Из-за повышенного спроса, растущих расходов и задержек в поставках запасы презервативов оказались ниже обычных, а уже произведенные товары долгое время находятся на судах, застрявших в Ормузском проливе.

«Ситуация, безусловно, очень нестабильная, цены высокие... У нас нет другого выбора, кроме как прямо сейчас переложить расходы на клиентов», — признался директор компании.

По словам главного редактора онлайн-журнала «Геоэнергетика ИНФО» Бориса Марцинкевича, слишком дорогая нефть может нанести серьезный урон мировой экономике. Если углеводород подорожает выше 150 долларов за баррель, после этого может как минимум начаться рецессия мировой экономики. А подорожание газа, который является ключевым элементом при производстве азотных удобрений, грозит потерей до 130 миллионов тонн урожая риса и 38 миллионов тонн кукурузы, что ставит под вопрос продовольственную безопасность всего Индокитая.