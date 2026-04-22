05:31, 22 апреля 2026РоссияЭксклюзив

Россиянам назвали единственный законный способ сбора денег на подарки коллегам

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Работников нельзя принуждать к сбору денег на подарки коллегам, заявил юрист Марчел Кырлан. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что это не трудовая обязанность и не предусмотренное законом удержание, поэтому единственный правомерный способ сбора — добровольный.

«Здесь позиция права максимально простая. Принуждать работника к таким сборам нельзя. Это не трудовая обязанность, не элемент системы оплаты труда и не предусмотренное законом удержание», — объяснил юрист.

По его словам, сотрудники добровольно принимают решение об участии в подобных инициативах. Работник может отказаться скидываться на подарки коллегам, и за этим не должно последовать никаких последствий.

«Давление со стороны коллектива или руководства, попытка представить такой сбор как "обязательный признак командности", с правовой точки зрения не создают у работника никакой обязанности платить. Человек вправе отказаться, и это не должно влечь для него неблагоприятных последствий», — подчеркнул Кырлан.

Ранее россиянам рассказали, могут ли сотрудника уволить или оштрафовать за критику начальства. По словам юриста, с правовой точки зрения работодатель не может произвольно выбирать санкции в отношении сотрудника. Однако все зависит от формы поведения работника.

Кроме того, директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина ранее рассказала, что работодатель может снизить зарплату сотруднику только по согласию с ним

