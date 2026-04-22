11:38, 22 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин дома надругался над малолетней дочерью знакомой

На Камчатке арестовали мужчину за надругательство над дочерью знакомой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На Камчатке арестовали мужчину за надругательство над дочерью знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, 18 апреля 54-летний житель Елизовского района, находясь у себя дома, совершил насильственное преступление в отношении малолетней дочери своей знакомой. Об этом девочка рассказала матери, а она сообщила в правоохранительные органы.

Следователи задержали мужчину и предъявили ему обвинение.

По уголовному делу выполняются следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Также назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что иностранный гражданин изнасиловал россиянку в строительной бытовке в столице.

