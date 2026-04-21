Иностранный гражданин изнасиловал россиянку в строительной бытовке в столице

В Москве арестовали иностранца за изнасилование женщины

В Москве арестовали иностранца за изнасилование женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Уголовное дело расследуется по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. По данным следствия, в ночь на 13 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения в строительной бытовке на Ореховом бульваре напал на незнакомую женщину и изнасиловал ее. После произошедшего пострадавшая сразу обратилась в правоохранительные органы.

Благодаря совместной работе следователей СК и оперативных сотрудников МВД был задержан 42-летний иностранный гражданин. Ему предъявлено обвинение.

По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

