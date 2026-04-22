Сумку с бомбой отобрали у мужчины возле эскалаторов в Москве и показали на видео

ФСБ показала видео с признанием готовившего теракт у объекта Минобороны в Москве

Готовивший теракт у объекта Минобороны России в Москве дал признательные показания и рассказал на допросе о задании украинского куратора. Видео с ним опубликовал ТАСС.

На кадрах видно, как силовики догоняют мужчину с сумкой у эскалаторов и отбирают ее у него. Самого его укладывают на пол и надевают наручники, а затем ведут в служебный автомобиль. На допросе он говорит, что написал в мессенджере представителям украинской спецслужбы о своем желании воевать на их стороне. С ним связались и дали координаты тайника с бомбой, он ее забрал и определил место совершения теракта, после чего прибыл в Москву, где его задержали сотрудники ФСБ России.

Ранее сообщалось, что мужчину арестовали. У него изъяли телефон, через который он общался с куратором.