Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:51, 22 апреля 2026Силовые структуры

Сумку с бомбой отобрали у мужчины возле эскалаторов в Москве и показали на видео

ФСБ показала видео с признанием готовившего теракт у объекта Минобороны в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Готовивший теракт у объекта Минобороны России в Москве дал признательные показания и рассказал на допросе о задании украинского куратора. Видео с ним опубликовал ТАСС.

На кадрах видно, как силовики догоняют мужчину с сумкой у эскалаторов и отбирают ее у него. Самого его укладывают на пол и надевают наручники, а затем ведут в служебный автомобиль. На допросе он говорит, что написал в мессенджере представителям украинской спецслужбы о своем желании воевать на их стороне. С ним связались и дали координаты тайника с бомбой, он ее забрал и определил место совершения теракта, после чего прибыл в Москву, где его задержали сотрудники ФСБ России.

Ранее сообщалось, что мужчину арестовали. У него изъяли телефон, через который он общался с куратором.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина исключила две столицы для встречи Зеленского и Путина

    Вышедшее из Ирана грузовое судно попало под обстрел

    Стала известна цель поездки Зеленского на саммит ЕС

    Полицейский открыл огонь по россиянину-водолазу

    Боеприпас «Рус-ПЭ» улучшили

    В атакованной дронами ВСУ Сызрани отменили занятия в школах

    Сумку с бомбой отобрали у мужчины возле эскалаторов в Москве и показали на видео

    Китайцы бросились скупать земли под Москвой

    В России заметили усиление проблем с инвестициями

    Интимный момент Ким Кардашьян с семикратным чемпионом «Формулы-1» попал на фото папарацци

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok