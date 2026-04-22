09:50, 22 апреля 2026

В Москве предотвратили теракт около объектов Минобороны
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Москве предотвратили теракт около объектов Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным силовиков, россиянин планировать устроить взрыв, после чего уехать на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне противника.

Отмечается, что мужчина инициировал контакт с украинскими боевиками и прибыл по их заданию в Москву из другого региона. У него изъяли телефон, через который он общался с куратором.

Ранее сообщалось, что в Крыму пресекли деятельность агента Главного управления разведки (ГУР) Украины.

