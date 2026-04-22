В Москве предотвратили теракт около объектов Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
По данным силовиков, россиянин планировать устроить взрыв, после чего уехать на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне противника.
Отмечается, что мужчина инициировал контакт с украинскими боевиками и прибыл по их заданию в Москву из другого региона. У него изъяли телефон, через который он общался с куратором.
Ранее сообщалось, что в Крыму пресекли деятельность агента Главного управления разведки (ГУР) Украины.