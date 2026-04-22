Раскрыт риск подключения смартфона к розетке

В BGR посоветовали тщательно выбирать USB-розетки для зарядки смартфонов

Журналисты издания BGR оценили риски при подключения смартфона к USB-розетке. Материал опубликован на сайте портала.

Авторы обратили внимание, что на рынке набирают популярность розетки со встроенным USB-разъемом. Подобные электроприборы позволяют не использовать адаптер питания для зарядки смартфонов и прочих гаджетов. Специалисты раскрыли, какой риск для устройства может нести такой аксессуар.

Журналисты оценили удобство розеток со встроенным USB-портом и отметили, что в большинстве случаев заряжать девайс через нее совершенно безопасно. Однако они рекомендовали тщательно выбирать качественные варианты от надежных производителей и не экономить на электротоварах. Также такой аксессуар должен поддерживать быструю зарядку, чтобы пользоваться им было комфортно.

При этом авторы BGR предостерегли пользователей от подключения смартфонов к USB-розеткам, расположенным в общественных местах — кафе, вокзалах, автобусах, метро. Они отметили, что любой общедоступный порт USB может быть взломан с целью установки вредоносного программного обеспечения (ПО) на девайс.

