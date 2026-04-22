Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:27, 22 апреля 2026

Раскрыт риск подключения смартфона к розетке

В BGR посоветовали тщательно выбирать USB-розетки для зарядки смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания BGR оценили риски при подключения смартфона к USB-розетке. Материал опубликован на сайте портала.

Авторы обратили внимание, что на рынке набирают популярность розетки со встроенным USB-разъемом. Подобные электроприборы позволяют не использовать адаптер питания для зарядки смартфонов и прочих гаджетов. Специалисты раскрыли, какой риск для устройства может нести такой аксессуар.

Журналисты оценили удобство розеток со встроенным USB-портом и отметили, что в большинстве случаев заряжать девайс через нее совершенно безопасно. Однако они рекомендовали тщательно выбирать качественные варианты от надежных производителей и не экономить на электротоварах. Также такой аксессуар должен поддерживать быструю зарядку, чтобы пользоваться им было комфортно.

При этом авторы BGR предостерегли пользователей от подключения смартфонов к USB-розеткам, расположенным в общественных местах — кафе, вокзалах, автобусах, метро. Они отметили, что любой общедоступный порт USB может быть взломан с целью установки вредоносного программного обеспечения (ПО) на девайс.

В начале апреля журналисты издания BGR рассказали, что вспышка от камеры смартфона теоретически может нанести вред устройству из-за перегрева. Они отметили, что знают несколько случаев, когда телефон нагрелся из-за вспышки, и его корпус оплавился.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok