В России вынесли обвинительный приговор кинокритику

Суд заочно приговорил к 1 году колонии кинокритика-иноагента Долина

Савеловский суд Москвы вынес заочный приговор 50-летнему кинокритику Антону Долину (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Осужденный признан виновным по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»). Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с запретом заниматься администрированием сайтов.

Приговор вынесен в отсутствие подсудимого, он находится в федеральном розыске.

Следствие полагает, что в период с октября 2022 года по март 2025-го Долин делал посты в своих социальных сетях без плашки иноагента. За это его неоднократно привлекали к административной ответственности.

Прокурор просил назначить ему наказание в 1 год и 10 месяцев лишения свободы.