Для известного российского кинокритика запросили срок

Гособвинение запросило 1 год и 10 месяцев для кинокритика-иноагента Долина

Гособвинитель запросил наказание для известного российского кинокритика Антона Долина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

Долину просят назначить 1 год и 10 месяцев лишения свободы, а также запретить администрировать сайты на три года. Дело в отношении него слушается заочно. Сам кинокритик находится в федеральном розыске.

Следствие полагает, что в период с октября 2022 года по март 2025-го Долин делал посты в своих социальных сетях без плашки иноагента. За это его неоднократно привлекали в административной ответственности.

Ранее суд в Москве вынес заочный приговор 28-летнему рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.