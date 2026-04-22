В США из-за энергокризиса приготовились продлить приостановку действия закона 1920 года

Bloomberg: Трамп может продлить исключение из закона о перевозках нефти в США

Администрация президента США Дональда Трампа планирует продлить срок действия 60-дневной приостановки применения Закона Джонса 1920 года, согласно которому суда, перевозящие товары между американскими портами, должны быть построены в стране, ходить под американским флагом и эксплуатироваться в Соединенных Штатах. О планах смягчить таким образом последствия глобального энергокризиса пишет Bloomberg, отмечая, что окончательное решение пока не принято.

Исключение, которое пока действует до мая, касается внутриамериканской транспортировки топлива. Отмечается, что с середины марта мера позволила перевезти около девяти миллионов баррелей нефти при помощи более чем 40 танкеров, что, как считают сторонники соответствующего решения, дало возможность сдержать рост цен за счет увеличения поставок на НПЗ страны.

Как напоминает агентство, на фоне иранского конфликта и блокады Ормузского пролива цены на нефть выросли за два месяца на 36 процентов, а бензин в США подорожал на 35 процентов, до 4,74 доллара за галлон (3,785 литра).

Тем временем глава Минфина США Скотт Бессент на фоне отказа представителей Ирана прибыть в Пакистан на переговоры с американцами заявил, что Вашингтон продолжит оказывать максимальное экономическое давление на Тегеран в рамках кампании «Экономическая ярость», включающее блокаду портов.