07:46, 22 апреля 2026

Американский министр высказался об «Экономической ярости»

Бессент заявил о сохранении экономического давления США на Иран
Дмитрий Воронин

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Глава Минфина США Скотт Бессент на фоне отказа представителей Ирана прибыть в Пакистан на переговоры с американцами заявил, что Вашингтон продолжит оказывать максимальное экономическое давление на Тегеран в рамках кампании «Экономическая ярость». Об этом чиновник написал в X.

Действия властей Соединенных Штатов будут направлены на то, чтобы систематически снижать способность Тегерана «генерировать, перемещать и репатриировать средства», рассказал министр, напомнив об объявленной американским президентом Дональдом Трампом блокаде иранских портов.

Министр подчеркнул, что реализация этих мер «влияет на основные источники доходов режима» и пригрозил санкциями тем, кто «тайно торгует» с Ираном или финансирует его.

Ранее Трамп заявил, что Иран теряет от блокады 500 миллионов долларов в день, что, по его словам нерационально для страны даже в краткосрочной перспективе. Генпрокурор США грозил покупателям иранской нефти преследованиями в судебном порядке.

О запуске «Экономической ярости» (Economic Fury), призванной склонить Тегеран к тому, чтобы сделать «мудрый выбор», несколько дней назад заявил министр войны США Пит Хегсет.

