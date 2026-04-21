14:12, 21 апреля 2026Экономика

Трамп оценил потери Ирана от американской блокады портов

Дмитрий Воронин

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы полностью контролируют Ормузский пролив и продолжают блокаду портов, из-за которой Иран ежедневно теряет 500 миллионов долларов. Об этом глава Соединенных Штатов рассказал в радиопрограмме The John Fredericks Show.

«Мы не позволяем им получать какую-либо выгоду», — уточнил Трамп. Накануне он озвучил указанную цифру потерь Тегерана в соцсети TruthSocial, отметив, что речь идет о «нерациональном количестве даже в краткосрочной перспективе».

«Блокада, которую мы не снимем, пока не будет достигнуто соглашение, полностью разрушает Иран», — поделился глава государства.

Поток его противоречивых заявлений продолжает влиять на рынки и прежде всего на стоимость нефти. В понедельник, 21 апреля, Трамп заявил, что продление истекающего двухнедельного перемирия с Ираном окажется «крайне маловероятным» в случае, если соглашение между сторонами не будет достигнуто до вечера среды по вашингтонскому времени. Пока стороны даже не приступили к переговорам.

