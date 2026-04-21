Раскрыта причина затягивания Ираном переговоров

Axios: Иран затягивает переговоры из-за давления со стороны КСИР

Иран всячески затягивает переговоры, так как Корпус стражей исламской революции (КСИР) оказывает давление на руководство страны, придерживаются жесткой позиции. Об это пишет Axios.

Как рассказал один из источников портала, КСИР не хочет вести никаких переговоров до тех пор, пока США не снимет блокаду Ормузского пролива. Уточняется, что иранские переговорщики ждали, пока верховный лидер Моджтаба Хаменеи даст разрешение на проведение переговоров, и оно поступило только в понедельник вечером.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран не станет вести переговоры с США, если Вашингтон продолжит угрожать исламской республике.