05:32, 21 апреля 2026Мир

Трампа обвинили в попытке превратить переговоры с Ираном в стол капитуляции

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в социальной сети X заявил, что Тегеран не станет вести переговоры с США, если Вашингтон продолжит угрожать исламской республике. Его слова приводит ТАСС.

Галибаф подчеркнул, что Иран «готов показать новый расклад сил на поле боя». Он обвинил Трампа попытке превратить переговоры с Тегераном в стол капитуляции. Спикер парламента подчеркнул, что Иран не поддерживает диалог, который идет в атмосфере угроз.

Ранее сообщалось, что Иран согласился на второй тур переговоров с США. Известно, что в Исламабад направится американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

