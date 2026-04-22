Звезда «Приключений Электроника» раскрыл судьбу продолжения

Звезда «Приключений Электроника» Торсуев сообщил о заморозке продолжения фильма

Актер Владимир Торсуев, известный по роли в культовой картине «Приключения Электроника», рассказал о том, на какой стадии находятся съемки продолжения. Его слова передает RT.

Артист сообщил, что большая часть фильма в постановке Владимира Пасичника была отснята и смонтирована, однако затем проект не получил реализации.

«Мы снимали почти два года, смонтировали фильм, но не все получилось так, как хотел режиссер. Я тоже не всем доволен, так что премьеру пока решили отложить. Хорошая, милая картина, но требует доработки», — рассказал Торсуев.

