15:54, 7 августа 2025Культура

Звезды «Приключений Электроника» резко высказались о покинувших Россию артистах

Актеры Торсуевы назвали предателями уехавших из России артистов
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Актеры Юрий и Владимир Торсуевы, известные по главным ролям в картине «Приключения Электроника», высказались об артистах, покинувших Россию после начала специальной военной операции (СВО). Их цитирует KP.RU.

«Они уехали и злословят теперь, тявкают, предатели», — заявил Владимир Торсуев.

Актер добавил, что вместе с братом поддерживает бойцов на фронте, исполняя для них песни. «Когда они подпевают, когда появляются улыбки — это, наверное, самое дорогое, самое важное, что мы делаем», — подчеркнул он.

Ранее Торсуевы рассказали о своем участии в СВО. Артисты признались, что являются генералами казачьего подразделения и выполняют определенные задачи командования. Владимир отметил, что его брат Юрий — хороший боец и командир.

