50-летняя Шарлиз Терон с обнаженной грудью пришла на премьеру фильма

10:43, 23 апреля 2026

Актриса Шарлиз Терон в откровенном виде пришла на премьеру фильма «Высота»
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: John Nacion / Variety / Getty Images

Американская актриса и модель южноафриканского происхождения Шарлиз Терон в откровенном виде пришла на премьеру фильма «Высота» в Нью-Йорке. Фото с мероприятия опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя звезда «Адвоката дьявола» выбрала для выхода в свет черный брючный костюм из мужской коллекции люксового бренда Dior. При этом она распахнула пиджак и продемонстрировала публике обнаженную грудь.

В то же время стилисты дополнили образ знаменитости белым воротником-манишкой, длинные ленты которого были завязаны в бант. Визажисты, в свою очередь, сделали макияж с акцентом на губы, нанеся на них ярко-красную помаду.

В марте сообщалось, что Шарлиз Терон в откровенном купальнике попала в объективы папарацци во время отдыха на Гавайях. Тогда актрису запечатлели в бикини, которое состояло из топа-бандо и трусов с низкой посадкой.

