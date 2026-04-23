Культура
21:37, 23 апреля 2026

Британский актер признался в сексе с несовершеннолетними

Британский актер Рассел Брэнд заявил, что занимался сексом с 16-летними фанатами
Андрей Шеньшаков

Фото: Corey Rudy / Reuters

Актер и комик Рассел Брэнд, известный по ролям в фильмах «Пенелопа» и «Рок на века», признался в сексуальных отношениях с несовершеннолетними. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала журналистки Мегин Келли.

По словам британского артиста, он вступал в связь с 16-летними девушками, когда ему самому было около 30 лет. Впрочем, как отметил Рассел, это происходило в Великобритании, где возраст согласия составляет 16 лет.

Брэнд также назвал себя «эксплуататором женщин» и признал, что вел себя «эгоистично»: не обращал внимания на то, как секс с ним влиял на других людей. «Меру греха может определить только Бог», — добавил он.

В декабре 2025 года полиция Лондона предъявила бывшему мужу Кэти Перри, британскому комику и шоумену Расселу Брэнду, обвинения в нескольких случаях сексуального насилия.

