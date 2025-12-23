Бывшего мужа Кэти Перри обвинили в изнасиловании

Полиция Лондона обвинила бывшего мужа Кэти Перри в изнасиловании

Полиция Лондона предъявила бывшему мужу Кэти Перри, британскому комику и шоумену Расселу Брэнду обвинения в нескольких случаях сексуального насилия. Об этом сообщает Variety.

«Одно обвинение в изнасиловании и одно обвинение в посягательстве сексуального характера», — говорится в заявлении правоохранителей.

В апреле Брэнда уже обвиняли в изнасиловании в отношении четырех женщин в период с 1999 по 2005 год. Свою вину шоумен отрицает.

Ранее сообщалось, что звезду популярного британского телешоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) на канале BBC One арестовали по подозрению в изнасиловании. Это уже второй участник проекта, задержанный за последние несколько месяцев. О первом задержании сообщалось в конце августа. Имя звезды шоу, подозреваемого в изнасиловании, не называлось.