Звезду популярного шоу задержали по подозрению в изнасиловании

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Звезду популярного британского телешоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) задержали по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает The Sun.

Имя участника шоу, которого задержали за изнасилование, не раскрывается. Также его подозревают в незаконном распространении интимных изображений.

Представители канала «Би-би-си», на котором выходит программа, отказались комментировать случившееся.

Ранее сообщалось о другом скандале, разгоревшемся вокруг британского шоу: двух участников «Танцев со звездами» обвинили в приеме наркотиков во время съемок. Одного из них также заподозрили в злоупотреблении алкоголем.

«Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) — британское танцевальное шоу, которое выходит на канале BBC One с 2004 года. В программе участвуют пары, состоящие из звезды театра, кино или телевидения и профессионального танцора.

