На Западе сделали громкое заявление после выходки посла Украины в Польше

Steigan: Посла Украины в Польше Бондара необходимо признать персоной нон грата

Портал Steigan выступил с призывом признать посла Украины в Польше Василия Бондара персоной нон грата. Причиной названы его попытки оправдать преступления одного из лидеров Украинской повстанческой армии Романа Шухевича (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

Автор материала отмечает, что большинство из более чем 100 тысяч мирных жителей, жестоко убитых УПА-ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России), были женщинами и детьми.

«Любой, кто решительно защищает виновных в этом преступлении — особенно главу УПА Шухевича — должен ненавидеть поляков. Если так Боднар относится к ним, а похоже, что это так, его следует объявить персоной нон грата», — резюмируется в статье.

По мнению автора публикации, человеку, открыто пропагандирующему нацистские взгляды, не место в Европе.

Ранее польский экономист и историк Лешек Жебровский заявил, что Украине не нужна правда о Волынской резне, в результате чего она избегает дискуссий с Польшей из-за своей вседозволенности. По словам Жебровского, никаких польско-украинских дискуссий на тему Волынской резни не предвидится, так как представители Украины «говорят, что хотят» и никто их не останавливает.