Раскрыта судьба напавшего с ножом на учеников российской школы подростка

Ранивший учеников в нижегородской школе подросток получил 4 года

В Нижнем Новгороде напавший с ножом на учеников в школе Сормовского района 15-летний подросток получил четыре года воспитательной колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Юноша признан виновным по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).

По данным следствия, 11 марта 2025 года между учениками 8-го класса произошел конфликт, в ходе которого двое подростков получили ранения в шею. Их госпитализировали.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора школы. Она обвиняется по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Все материалы переданы в суд.

Ранее сообщалось, что нападение произошло в том числе из-за небрежного отношения к исполнению работниками школы своих обязанностей по обеспечению безопасности учащихся.