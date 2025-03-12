Возбуждено дело о халатности после нападения подростка на учеников российской школы

СК возбудил дело о халатности после нападения на учеников нижегородской школы

В Нижнем Новгороде следователи возбудили дело о халатности после нападения вооруженного ножом школьника на одноклассников в школе Сормовского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Следователи считают, что нападение произошло в том числе из-за небрежного отношения к исполнению работниками школы своих обязанностей по обеспечению безопасности учащимся.

11 марта между учениками 8-го класса произошел конфликт, в ходе которого двое подростков получили ранения. Их госпитализировали. Напавший скрылся, но позже был задержан полицейскими. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Одного школьника мальчик ударил ножом в живот, другого — в шею. Знакомый задержанного рассказал, что тот был тихоней и до ЧП почти не выделялся.