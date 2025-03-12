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12:06, 12 марта 2025Силовые структуры

Возбуждено дело о халатности после нападения подростка на учеников российской школы

СК возбудил дело о халатности после нападения на учеников нижегородской школы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде следователи возбудили дело о халатности после нападения вооруженного ножом школьника на одноклассников в школе Сормовского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Следователи считают, что нападение произошло в том числе из-за небрежного отношения к исполнению работниками школы своих обязанностей по обеспечению безопасности учащимся.

11 марта между учениками 8-го класса произошел конфликт, в ходе которого двое подростков получили ранения. Их госпитализировали. Напавший скрылся, но позже был задержан полицейскими. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Одного школьника мальчик ударил ножом в живот, другого — в шею. Знакомый задержанного рассказал, что тот был тихоней и до ЧП почти не выделялся.

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