17:10, 23 апреля 2026Путешествия

Российские туристы в отпуске просили биде с лилиями и поваров определенной национальности

Отдыхавшие на Маврикии россияне попросили украшать унитаз и биде цветами
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: icemanphotos / Shutterstock / Fotodom  

Эксперты раскрыли самые необычные просьбы российских туристов в отпуске. Об этом говорится в исследовании сервиса профессиональных тревел-экспертов «Адвентура», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалистов, иногда приходится «разворачивать целую операцию, чтобы выполнить пожелания путешественников». К примеру, купивший тур на Маврикий клиент поставил условие, чтобы каждое утро его ванную комнату украшали свежими лилиями — цветы в том числе должны были плавать в унитазе и в биде.

Еще трое путешественников запросили на Мальдивах отели только с black out шторами. «Пришлось напрямую связываться с представителями отелей, чтобы согласовать и проверить тип штор в номерах», — отметили эксперты. Другие отдыхающие, отправившиеся на Мальдивы, заявили, что хотели бы ресторан только с поварами определенной национальности — итальянцами.

Ранее сообщалось, что в отпуске россияне чаще всего обращаются за медицинской помощью из-за ОРВИ, гастроэнтеритов и пищевых отравлений. Это самые распространенные болезни.

