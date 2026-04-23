13:08, 23 апреля 2026

Названы самые распространенные болезни россиян в отпуске

Росгосстрах: В отпуске россияне часто болеют ОРВИ и гастроэнтеритом
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

В отпуске россияне чаще всего обращаются за медицинской помощью из-за ОРВИ, гастроэнтеритов и пищевых отравлений. Самые распространенные болезни туристов названы в совместном исследовании Росгосстраха и сервиса Travelata, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, 52 процента всех страховок приходятся на Италию, Китай, Россию, Японию и Турцию. 93 процента полисов приобретаются на срок от 12 до 30 дней. В настоящее время на майские праздники уже оформлено более 1,4 тысячи страховок.

«В прошлом году в период майских праздников Росгосстрах оплатил лечение туристки из Санкт-Петербурга, отдыхающей в Китае, на сумму более 1,4 миллиона рублей за оказание экстренной медицинской помощи», — отметила замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования Росгосстраха Ольга Купцова.

Ранее россиянам посоветовали избегать некоторых продуктов и напитков на отдыхе в Азии, чтобы не отравиться. К примеру, речь идет о еде, готовящейся в чанах.

    Последние новости

    Принц Гарри выступил с неожиданным заявлением по Украине

    Семенович призвала женщин не мешать общению ребенка с отцом

    Стали известны неприятные детали увольнения министра ВМС США

    В России запустили завод по выпуску автомобильных двигателей

    Названа вызывающая у россиян недовольство проблема в системе ЖКХ

    Названы самые распространенные болезни россиян в отпуске

    Главнокомандующий ВСУ обратился к королю Великобритании

    Десятилетий мальчик пять раз попал в Книгу рекордов России

    Военный описал украинских операторов БПЛА цитатой из фильма «Антикиллер»

    В России отреагировали на визит принца Гарри на Украину

    Все новости
