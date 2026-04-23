Названы самые распространенные болезни россиян в отпуске

Росгосстрах: В отпуске россияне часто болеют ОРВИ и гастроэнтеритом

В отпуске россияне чаще всего обращаются за медицинской помощью из-за ОРВИ, гастроэнтеритов и пищевых отравлений. Самые распространенные болезни туристов названы в совместном исследовании Росгосстраха и сервиса Travelata, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, 52 процента всех страховок приходятся на Италию, Китай, Россию, Японию и Турцию. 93 процента полисов приобретаются на срок от 12 до 30 дней. В настоящее время на майские праздники уже оформлено более 1,4 тысячи страховок.

«В прошлом году в период майских праздников Росгосстрах оплатил лечение туристки из Санкт-Петербурга, отдыхающей в Китае, на сумму более 1,4 миллиона рублей за оказание экстренной медицинской помощи», — отметила замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования Росгосстраха Ольга Купцова.

Ранее россиянам посоветовали избегать некоторых продуктов и напитков на отдыхе в Азии, чтобы не отравиться. К примеру, речь идет о еде, готовящейся в чанах.