14:05, 8 апреля 2026

Россиянам посоветовали избегать некоторых продуктов и напитков в Азии

На отдыхе в Азии следует избегать уличной еды в чанах, льда и воды в бутылках
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Россиянам посоветовали избегать некоторых продуктов и напитков на отдыхе в Азии. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным источника, чтобы не отравиться в жарких странах, таких как Таиланд и Индонезия, следует исключить из приема еду, готовящуюся в чанах. Дело в том, что уличные кухни могут располагаться прямо на птичьем помете, а повар, возможно, споласкивает тарелки в ближайшем санузле. При этом мясо при температуре более 30 градусов становится рассадником кишечной палочки, вызывающей диарею и обезвоживание.

Однако самыми опасными в экзотических странах являются бутилированная вода и лед. Причина в том, что у азиатов процветает бизнес по «вторичному использованию» пластиковых бутылок. «Вы покупаете закрытую бутылку воды где-нибудь в маленьком магазинчике, и кажется, что она запечатана, но это не так. Они умеют заливать, скажем так, воду повторно», — объяснила тревел-блогер Полина Медведева.

А лед местные жители зачастую колют на грязном асфальте ржавыми инструментами. «В кубиках льда может быть возбудитель кишечной группы, включая вирус гепатита А», — отметил инфекционист Георгий Викулов.

Эксперты советуют туристам покупать бутилированную воду только в сетевых супермаркетах, а также взять в поездку сорбенты для вывода токсинов и препараты для регидратации, чтобы спасти организм от обезвоживания. Помимо этого, путешествующим по странам Азии россиянам следует иметь при себе кишечные антисептики и ферменты для тяжелой пищи, а при высокой температуре обращаться в страховую компанию.

Ранее стало известно, что в отеле на Пхукете массово отравились российские туристы. В отеле MBC Condotel у 13 гостей из России диагностированы кишечная инфекция и конъюнктивит.

