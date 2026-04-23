Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин

Jaguar Land Rover отзовет более 170 тысяч машин из-за проблем с мотором

Британский Jaguar Land Rover, прекративший официальные поставки в Россию, инициировал масштабную сервисную кампанию, которая затронет 170 169 машин, реализованных в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

Под отзыв попадают сразу несколько моделей, среди которых Range Rover, Discovery, Range Rover Sport, Defender и другие.

По данным регулятора, причиной послужил дефект в работе электрической системы, который способен спровоцировать внезапную остановку двигателя прямо во время движения. Кроме того, машина может остаться без внешнего освещения. Проблема — в неисправности блока преобразования постоянного тока. Из-за сбоя этот узел перестает снабжать энергией бортовую сеть напряжением 12 вольт.

В NHTSA сообщили, что специалисты компании уже ищут решение для устранения дефекта.

Ранее стало известно, что американский Ford в очередной раз инициировал масштабную сервисную кампанию, которая затронет 140 201 пикап Ranger, реализованные на местном рынке. По данным регулятора, причина кроется в электропроводке.

За несколько дней до этого производитель объявил отзыв, который затронет около 1,4 миллиона пикапов модели F-150, проданных в США. По данным Национального управления безопасности дорожного движения, причиной стали жалобы владельцев на самопроизвольное включение пониженной передачи во время движения.