11:25, 23 апреля 2026Мир

В ЕС резко ответили фон дер Ляйен на слова о России, Турции и Китае

Экс-глава Евросовета Мишель предупредил фон дер Ляйен о вреде двойных стандартов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший председатель Европейского совета Шарль Мишель ответил на заявление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о негативном влиянии России, Китая и Турции на Европу. По его мнению, Европа не станет сильнее, применяя двойные стандарты или упрощая реальность. Свое заявление он опубликовал в соцсети Х.

Мишель перечислил причины, по которым Анкара важна для блока. Турция является ключевым союзником НАТО, важным партнером по миграции, энергетическим коридором, крупным игроком в оборонном секторе Европы и серьезной региональной державой.

Экс-глава Евросовета подчеркнул, что подход к оценке международных партнеров должен быть более сбалансированным.

Ранее Еврокомиссия пообещала дать разъяснения по поводу недавнего высказывания председателя Урсулы фон дер Ляйен о Турции, вызвавшего недоумение у Анкары. Отмечается, что фон дер Ляйен, говоря о расширении Евросоюза (ЕС), заявила, что он должен охватить весь европейский континент для якобы защиты от влияния России, Турции или Китая.

По словам Пиньо, фон дер Ляйен не сравнивала Турцию с другими странами, а это упоминание было признанием ее геополитического влияния, размера и амбиций. Она подчеркнула, что Анкара является «важным партнером в регионе как в экономическом, так и в политическом плане».

    Последние новости

    Объявлено о «бесчеловечной атаке» ВСУ на регион России в тысяче километров от границы

    Раненую после обстрела краснокнижную птицу спасли в Уфе

    Врачей обвинили в сокрытии реальной причины смерти сотрудника российского авиазавода

    Россиянин получил 5,5 года колонии за комментарии в мессенджере

    Уехавший в Израиль комик пошутил про изменения в своей русской речи

    Ученый назвал способ защититься от клещей

    Глава МИД Греции допустил присоединение к ЕС одной страны в 2027 году

    Исполнительница хита «Матушка-земля» прогулялась по улице в образе за сотни тысяч рублей

    58-летняя женщина расправилась с 93-летним мужем при помощи вазы

    Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин

    Все новости
