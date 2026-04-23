В Госдуме предложили создать российский аналог ChatGPT

Депутат ГД Гусев: России важно создать собственный аналог ChatGPT

Цифровой суверенитет является вопросом национальной безопасности, в связи с этим для России важно создать собственный аналог ChatGPT. Об этом заявил в беседе с НСН первый заместитель руководителя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Цифровой суверенитет — важная тема. Это вопрос национальной безопасности. Мы к искусственному интеллекту (ИИ) относимся как к родному человеку, потому что называем его интеллектом. И общаемся с этой программой как с живым человеком. Это абсолютно неправильная вещь, я категорически против очеловечивания ИИ», — сказал Гусев.

Депутат также обратил внимание на опасность искусственного интеллекта, с которым пользователи добровольно делятся своими данными. По его словам, США «оценили и сформулировали, что должны управлять миром через соцсети, американский ИИ и криптовалюты».

«И они по этому пути идут, навязывая свои ценности и свое управление. Соответственно, языковые модели дают ответы в рамках этих ценностей. Давайте мы будем делать свои языковые модели и предлагать миру свои решения», — заявил депутат.

Ранее сообщалось, что спрос на специалистов по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению продолжает активно расти. Новичкам, которые только рассматривают вход в эту сферу, посоветовали сконцентрироваться на математике и базовой работе с моделями. Также параллельно следует развивать инженерные навыки и умение правильно использовать современные технологии.

